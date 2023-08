¿Y el premio pa’ cuando? Wendy y Apio se quejan por no recibir premios de LCDLF

Después del éxito que tuvo la más reciente temporada de "La casa de los famosos", en donde Wendy Guevara se coronó con la victoria y con 4 millones de pesos, todos pensaríamos que ya está disfrutando de su premio, pero estamos muy equivocados.

En un una transmisión en vivo Wendy y Apio Quijano, exhabitantes del reality show, charlaron y bromearon, sobre los premios que “recibieron” y de pasadita revelaron que no han recibido nada de parte de la producción.

“No me lo han dado”, expresó Apio entre risas refiriéndose al auto que ganó en una de las dinámicas, y Wendy prosiguió diciendo “enojada” que no le han dado su pantalla ni la bocina que se ganó: "Ay bebé, pues si no me han dado mi pantalla que es más fácil…"

Hace unos días, Wendy comentó que aún faltan unos dos meses para que le entreguen el dinero por haberse coronado como la ganadora.

Con ironía dijo que les pidió el maletín que Galilea les llevó a la casa donde supuestamente estaba el premio, sin embargo sólo había foami.