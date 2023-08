YosStop responde a las críticas de quienes aseguran que se “hace pasar por psicóloga”

Una vez más, YosStop vuelve a estar en el tema de conversación de las redes sociales, esta vez al contestar a las criticas de varios internautas que aseguraron que se “hace pasar por psicóloga”.

De acuerdo con la información que circula en la red, la psicóloga Scarlet Spinoza habría acusado a la influencer de estar cobrando 5 mil pesos por 6 sesiones de terapia.

La especialista insistió en que Yosselin Hoffman no puede ofrecer psicoterapia ya que no está acreditada para eso, pues no tiene una cédula profesional que avale su conocimiento y experiencia.

No obstante con lo anterior, Scarlet insistió en que la youtuber estaría incurriendo en un delito por usurpación de profesión, de acuerdo a lo estipulado en el Código Penal Federal, el cual señala que a una persona se le puede castigar hasta con seis años de prisión.

La Yoss anda dando terapia y diciendo que es psicóloga y no es así. Ella no estudió y anda en la charlatanería de la bioneuroemoción. Un peligro, a denunciarla. pic.twitter.com/LWt6Mg0stb — Sra Rata (@Mum_Rat) August 25, 2023

Varios usuarios de redes sociales se unieron al reclamo y aseguraron que Yosselin Hoffman presuntamente oferta sus servicios a través de la página Yo Soy Balance. Desde su cuenta oficial de Instagram se ofertan talleres y sesiones personales de meditación y yoga, así como “acompañamiento en bioneuroemocion”.

Desde su cuenta de TikTok, la influencer de 33 años rechazó que ella esté usurpando una profesión. YosStop aclaró que acaba de concluir la carrera en Psicología, pero admitió que no ha obtenido aún su cédula profesional.

También dijo que, en efecto, no ha cursado ningún posgrado que la acredite como terapeuta, pero rechazó que ella esté ofertando un servicio semejante. “La idea de Yo Soy Balance siempre han sido talleres, workshops y cursos”, dijo.

Igualmente, Yosselin rechazó que las sesiones personalizadas sean terapia psicológica y, por el contrario, aseguró que siempre redirecciona a sus clientes con profesionales de la salud.