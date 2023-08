Así luce Adam Driver en el tráiler de 'Ferrari'

Se lanzó el primer tráiler de “Ferrari”, la próxima película biográfica escrita y dirigida por Michael Mann, sobre Enzo Ferrari, el fundador italiano de la marca de automóviles.

El guion es una adaptación del libro de no ficción de 1911 “Enzo Ferrari: The Man, The Cars, The Races, The Machine” del periodista Brock Yates.

La realización de este filme lleva más de dos décadas, sin embargo, se postergó hasta 2015 cuando retomaron las negociaciones con diferentes estudios y hasta llegaron a contratar a Christian Bale y Hugh Jackman para el papel principal, pero cambiaron los planes y terminaron dándole el papel principal a Adam Driver.

Penélope Cruz, Shailene Woodley, Gabriel Leone, Sarah Gadon, Jack O’Connell, Patrick Dempsey, Michele Savoia, Giuseppe Bonifati y Erik Haugen forman parte del elenco.