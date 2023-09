Esta es la razón por la que Alejandra Guzmán y Frida Sofía se distanciaron

Desde hace tiempo el distanciamiento entre Alejandra Guzmán y su única hija Frida Sofía ha dado mucho de qué hablar, pues poco se sabía sobre los motivos por los que llevan más de dos años sin verse ni hablarse.

Aunque “La Guzmán” hace unas semanas lanzó su sencillo "Milagros", con dedicatoria a la modelo, por primera vez habla al respecto y narra su versión. Fue en una reciente entrevista en donde expresó que el tema fue la forma que encontró para exteriorizar el dolor que siente como madre.

"Es un intento de recuperación para mí, no me había atrevido a tocar la herida, a que sangrara, poder poner en palabras tanto dolor, tanto silencio, porque yo no había hablado del tema más que con mi psicólogo; entonces creo que es una gran catarsis positiva, llena de amor, de emociones tan fuertes que se escucha que me estoy tragando mis lágrimas”, dijo.

La intérprete de “Hacer el amor con otro” tocó otros temas como sus problemas con el alcohol y la violencia física que Frida llegó a ejercer contra ella.

"Sí me golpeó, hubo varias (veces)… había una persona que es Alejandra Covarrubias, mi asistente hace mucho tiempo y ella fue la que se encargó de sacarme de la casa porque no podíamos controlarla”, confesó.

Y contrario a lo que muchos pensaban, aún no han tenido contacto, algo que tampoco ha promovido la artista, de 55 años, pues espera que su hija pueda madurar y aprender sus errores, sola, que se equivoque, toque fondo y después juntas poder sanar.

"Es lo que más anhelo… ella sabe que la amo, siempre le di lo mejor que tuve, antes que dármelo a mí, y eso está mal, porque como madre uno tiene que ponerse también sus zapatitos, y límites también que no le puse nunca jamás, porque a mí tampoco me los pusieron”, agregó.

Los problemas entre ella se originaron a raíz de las denuncias públicas y legales de la joven, quien acusó a su abuelo Enrique Guzmán de haberla violentado cuando era niña y que ante ello, la cantante prefirió defender a su padre y hacer fuertes declaraciones sobre la salud mental de Frida, por lo que la modelo decidió rompió lazos con su familia materna.