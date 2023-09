Después de más de 20 años revelan la razón por la que Belinda abandonó ‘Cómplices al rescate’

En 2002, se estrenó la exitosa telenovela infantil ‘Cómplices Al Rescate’, la cual fue protagonizada por Belinda, sin embargo, a menos de la mitad la producción cambió a su figura estelar por Daniela Lujan, dejando a millones de televidentes intrigados sobre el porqué de la repentina salida de la intérprete de ‘Sapito’.

Desde entonces crearon una rivalidad entre las actrices, y aunque tenían menos de 15 años.

Sin embargo, recientemente se dio a conocer la verdad, fue en una entrevista en la que el actor Fabián Chávez reveló la razón por la que la ex de Nodal abandonó la telenovela infantil.

“Cuando iba a terminar la telenovela, Rosy Ocampo siempre hacía la gira de las novelas, quisieron aprovechar el momento para que Belinda pudiera hacer la gira sola, firma con Ocesa por 100 fechas o conciertos y a mí papá le llama la mamá de Belinda y le dice ‘queremos que Fabían se venga con nosotros a la gira’. Éramos yo, Belinda y sus ‘cómplices’ que eran sus bailarines”, dijo Chávez.

En ese momento la novela se alargó 80 capítulos y Beli ya estaba firmada con Ocesa, por eso tomaron la drástica decisión.

“Me ofrecen cierta cantidad más un coche del año para irme con Belinda, yo tenía un tema porque ya no estaba muy agusto en la etapa final de la telenovela y Belinda y yo no nos llevábamos bien en la novela pero negocios son negocios yo me iba a ir a la gira y ahí ya nos llevábamos bien”, agregó.

A Fabián también lo hicieron a un lado por irse con Belinda y en su lugar quedó Martín Ricca.

“En Televisa se enteran que yo me iba a ir con Belinda y me desplazan del protagónico de una forma rara y entran Daniela y Martín, a los que yo amo con todo el corazón, respeto y admiro”, reveló el integrante.

Actualmente Fabian forma parte del elenco de los 2000s X Siempre Tour.