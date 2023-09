¿Joe Jonas y Sophie Turner en tramites de divorcio? Esto es lo que se sabe

Los rumores de que Joe Jonas y Sophie Turner están por comenzar los trámites de divorcio tras 4 años juntos y dos hijas en común han empezado a tomar fuerza.

Según reportes de medios estadounidenses, el cantante ha estado buscando representante legal para presentar una orden de divorcio en contra la actriz, sin embargo se desconocen las causas que hayan llevado a la pareja a tomar la decisión de disolver su matrimonio.

Fuentes cercanas revelaron que la pareja lleva medio año teniendo fuertes discusiones, por lo que el integrante de los Jonas Brothers se ha encargado de cuidar a sus hijos todo el tiempo, incluso se los lleva a sus shows que está dando por Estados Unidos.

La polémica se avivó después de que hace unas semanas el intérprete de "See No More" fuera captado sin su anillo de bodas, además la venta de su mansión en Miami a tan solo un año de comprarla levantó aún más sospechas de truene.

Joe, de 34 años, y la modelo británica, de 27, se casaron en 2019 y en 2020 dieron la bienvenida a su primogénita, Willa; en 2022 nació su segunda hija, de la que aún no revelan su nombre.