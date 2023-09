Frida Sofía responde a Alejandra Guzmán con contundente mensaje

Después de las declaraciones de Alejandra Guzmán sobre la verdadera razón por la que se distanció de su única hija, Frida Sofía, por fin la modelo envío lo que podría ser una respuesta.

Lee también: ¿Joe Jonas y Sophie Turner en tramites de divorcio? Esto es lo que se sabe

Cabe destacar que desde el lanzamiento de “Milagros”, tema de la rockera dedicado a la también cantante, ella no se había pronunciado al respecto.

En una reciente entrevista “La Guzmán” expresó que el tema fue la forma que encontró para exteriorizar el dolor que siente como madre.

"Es un intento de recuperación para mí, no me había atrevido a tocar la herida, a que sangrara, poder poner en palabras tanto dolor, tanto silencio, porque yo no había hablado del tema más que con mi psicólogo; entonces creo que es una gran catarsis positiva, llena de amor, de emociones tan fuertes que se escucha que me estoy tragando mis lágrimas”, dijo.

A través de redes sociales la influencer publicó un pequeño reel en el que se escucha una voz en off que dice: "A ti que me quieres apagar te tengo un recordatorio", mientras que la imagen se puede leer el texto "You become who you don't forgive" (Conviértete en quien no perdona), publicación que desató muchas polémica, pues según los internautas es una clara repuestos a su madre.

La también empresaria, de 31 años, escribió en la descripción del post: "En estado inconveniente” junto con un emoji de payaso y una mano con los dedos en puño, haciendo referencia a una señal obscena, sin embargo, no confirmó que dicha publicación estuviera dirigida hacia la intérprete de “Hacer el amor con otro”.

Lee también: ¿Está vivo? Filtran audios de Juan Gabriel diciendo que fingió su muerte

Los problemas entre ella se originaron a raíz de las denuncias públicas y legales de la joven, quien acusó a su abuelo Enrique Guzmán de haberla violentado cuando era niña y que ante ello, la cantante prefirió defender a su padre y hacer fuertes declaraciones sobre la salud mental de Frida, por lo que la modelo decidió rompió lazos con su familia materna, pero la artista, de 55 años, no pierde la esperanza de una reconciliación.