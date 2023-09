¡Marido y mujer! Chris Evans y Alba Baptista se casan en secreto

Chris Evans está más que enamorado de la modelo y actriz Alba Baptista y es que recientemente, se dio a conocer que hace poco se casaron en secreto.

Cabe destacar que esta es una de las parejas más peculiares del mundo del entretenimiento, ya que Chris tiene 42 años y ella tan solo 26.

Pero la diferencia de edad no fue un impedimento para que su amor floreciera, y el lazo entre ellos es tan bueno, que no dudaron en unir sus vidas para siempre.

Por la información que se tiene, se sabe que la pareja se casó en una ceremonia íntima en Boston, el pasado 9 de septiembre.

La pareja invitó a sus familiares ya amigos más cercanos, incluidos los coportagonistas de Chris en “Avengers”, Robert Downey Jr, Chris Hemsworth y Jeremy Jenner.

Algo que llama la atención de esta boda, es que el evento fue tan “cerrado”, que incluso tuvieron que pedirle a los invitados que firmaran un acuerdo de confidencialidad, esto de acuerdo a la información que se dio a conocer en la columna Page Six del periódico New York Post.

No obstante con lo anterior, a los presentes también se les privó de sus teléfonos celulares antes de entrar a la ceremonia.

¿Cuándo se conocieron?

Los recién casados dieron de que hablar por primera vez en noviembre de 2022, de hecho, para ese entonces ya se especulaba que la pareja ya había estado saliendo “durante más de un año” y que todo iba “en serio”.

Por esas fechas, el actor dijo en una entrevista a la revista PEOPLE que en algún momento de su vida le gustaría tener una esposa, hijos y formar una familia.

“Cuando lees sobre la mayoría de los mejores artistas, ya sean actores, pintores, escritores, la mayoría de ellos [admiten] que no fue el trabajo que hicieron [del que están más orgullosos], sino las relaciones; las familias. crearon, el amor que encontraron, el amor que compartieron”.

“Así que es algo que también suena cierto a lo largo de mis 41 años. Esas cosas son las más importantes. Me encanta la idea de la tradición y la ceremonia. Tuve mucho de eso en mi vida, así que la idea de crear eso… puedo No se me ocurre nada mejor.”

