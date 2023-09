¡Le llegó el amor! Ingrid Coronado comparte primera foto con su novio

Ingrid Coronado le ha dado una nueva oportunidad al amor, y es que recientemente, compartió en sus redes sociales unas fotografías en donde se le ve de lo más feliz en compañía de su nuevo novio.

Por supuesto que esto para muchos fue una sorpresa, ya que Ingrid se caracteriza por ser una persona muy reservada con su vida personal, por lo que después de haber pasado varios años soltera, a muchos llamó la atención que por fin, le volviera a dar otra oportunidad al amor.

No obstante con lo anterior, hace unos meses, la conductora confesó en una entrevista que le estaba dando otra oportunidad al romance y que ya tenía novio.

Al preguntarle sobre la identidad de su nuevo novio, la conductora se limitó a decir que alguien ya ocupa un lugar en su corazón, no obstante, además de revelar que su pareja no es una persona del medio, y aseguró que no podía dar ni una pista de su relación, pues de lo contrario, sería muy fácil reconocerlo.

“Sí, hay alguien en mi corazón... No (trabaja en el medio), gracias a Dios, no. No es de la vida artística, pero es muy probable que lo conozcan”, aseguró en julio de este año.

Pero, a pesar de lo reservada que se quiso mantener, este fin de semana, compartió una serie de imágenes en las que presume de una estancia en la playa, sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue que posa para los ojos de quien es su pareja.

Y a pesar de que en las imágenes solo se ven los pies de su novio, Ingrid acompañó las fotografías con un mensaje en el que no puede ocultar lo enamorada que está.

“El mar y tú me dan la misma calma”, escribió la conductora citando al escritor Edisson Cajilima Márquez.