¡Increíble! Jaime Maussan expone cuerpos extraterrestres ante Diputados

Desde que se confirmó que la vida extraterrestre existe, muchos son los usuarios de las redes sociales que no han parado de hablar del tema e incluso de sacar a la luz información que antes se mantenía oculta.

Relacionado a lo anterior, recientemente se dio a conocer que Jaime Maussan expuso ante la Cámara de Diputados los cuerpos de unos supuestos extraterrestres.

Cabe señalar que los Diputados aceptaron las pruebas del investigador de OVNIS para dar a conocer todavía más estudios e información sobre los Objetos Voladores No Identificados.

El presentador del programa Tercer Milenio y que lleva décadas investigando el fenómeno extraterrestre, durante la sesión estuvo acompañado por el expresidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna.

Algo que sin duda sorprendió a todos los presentes en esa reunión, fue el momento en que Maussan mostró dos cuerpos íntegros disecados de presuntos extraterrestres con más de mil años de antigüedad que habrían sido encontrados en Cusco, Perú.

Debido a que la veracidad de las pruebas estaba en juego, el periodista del fenómeno OVNI aseguró que los cuerpos mostrados ya habían sido analizados por la UNAM, mediante un análisis de carbono 14.

“Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad, es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en naves (...) sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea —área fosilizada—”, explicó.