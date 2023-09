Motorola Razr 40: un plegable que requiere compromisos

La categoría de smartphones plegables verticales ha evolucionado mucho con respecto a sus contrapartes horizontales. Sólo este mismo año, tanto Motorola como Samsung estrenaron equipos con pantallas que ocupan todo el exterior. Sin embargo, el Motorola Razr 40 deja de lado estas innovaciones para regresar a una pantalla exterior pequeña y más limitada. Esto trae consigo algunos obstáculos, pero también beneficios. ¿Cómo es el balance de ambos?

En este rubro, el Motorola Razr 40 no tiene nada que envidiarles a sus competidores. Su cubierta de cuero vegano es de los materiales más elegantes en el mercado. La sensación táctil es placentera y aporta agarre al equipo. Sus esquinas redondeadas son más amigables con los bolsillos y su anchura es perfecta para usarlo a una mano.

Desempeño

No tenemos ninguna queja en este sector ya que, aunque su procesador no es nuevo, éste maneja sin problemas la mayoría de las tareas que se esperan de él: chat, redes sociales, juegos, Ready For. Todo funciona a la perfección. Sólo tareas como edición de video o juegos de gama alta lo hacen tambalear.

En cuanto a la batería, el hecho de haber reducido su pantalla externa le da más capacidad y una duración que otros plegables envidiarían. Incluso cuando llegas a vaciar el tanque, puedes recargarlo a un nivel aceptable más rápido que sus contrapartes. En esta categoría, le hace frente y domina a cualquier otro de los plegables verticales.

Pero esta ganancia tiene su lado débil: el sacrificio en espacio de la pantalla exterior limita sus funciones. Puedes ver algunos widgets y revisar tus notificaciones. Pero no puedes interactuar más allá de eso.