“¿Por qué se ofenden por algo así?”: Mánager de Yahritza y su Esencia sale en su defensa

Yahritza y su Esencia siguen estando en el “ojo del huracán” de las redes sociales, y es que al parecer los mexicanos no han podido olvidar ni uno de los comentarios negativos que hicieron respecto a la cultura y otros detalles del país.

Y aunque prácticamente han intentado de todo para remediar lo que pasó, lo cierto es que nada ha funcionado, ya que los malos comentarios y los abucheos continúan a la orden del día.

No obstante con lo anterior, recientemente, la mánager de los cantantes salió en su defensa y se mostró enojada ante las reacciones de aquellos mexicanos que no han parado de tomar acciones negativas en contra de la agrupación.

Romina Andrea, mánager de Armando, Jairo y Yahritza Martínez, manifestó su enojo y aseguró que el origen de los reclamos tan solo eran “algo minúsculo”.

Y aunque de alguna con el comentario anterior quiso matizar el caos que aún se percibe, su intervención en el asunto lejos de ayudar complicó más las cosas, ya que generó nuevas críticas y malos comentarios.

De acuerdo a lo que dijo, Romina no entiende por qué quieren hacerle daño a la agrupación, y más por algo que no están severo.

“No entiendo por qué se ofenden tanto por algo tan minúsculo como la gastronomía”.

Las palabras de la mujer no calmaron al público, sino todo lo opuesto, ya que a ella, dijo, le hacía reír la situación.

Romina señaló que viaja a México por lo menos dos veces al mes y cuestiona la situación, ejemplificando con lugares de comida rápida instalados en avenidas de la capital mexicana y que son sumamente consumidos.

Además, dijo que es necesario entender el contexto de las situaciones, como el de ella, que no come picante porque le hace daño, pero con eso no significa que tenga que recibir ni ofender a todos.

Hay tantas cosas peores que están pasando en México a donde debemos enfocarnos, concluyó, haciendo referencia a problemas sociales.

