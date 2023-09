"Wendy, perdida pero famosa" ya tiene fecha de estreno

El pasado 17 de agosto, a través de las redes sociales de Vix, Wendy Guevara, ganadora de LCDLFM, anunció el lanzamiento de un nuevo proyecto llamado "Wendy, perdida pero famosa".

Se trata de un nuevo reality en el que, la influencer, acompañada de viejos y nuevos amigos, mostrará su día a día. Se mostrará sin filtros, tal y como lo hizo en LCDLFM.

"Oigan, nadie va a arruinar mis planes. Estoy emocionada porque tendré mi propio show 'Wendy, Perdida pero Famosa', muy pronto en Vix. Y soporten porque traigo todos los trucos, bebés. Aparecerán todas mis amigas y amigos", anunció.

Ni ella ni la plataforma soltaron más detalles sobre lo que veremos, pero dejaron a los fans a la expectativa, pues lo que más quieren, es seguir viendo y conociendo a Wendy.

Y hace unas horas, a través de TikTok, y en Vix, compartieron el primer adelanto de todo lo que veremos, y anunciaron la fecha de estreno: 5 de octubre. "Hermanaaaas, por fin tenemos el trailer oficial de "Wendy, perdida pero famosa" y soporten.

Además, ya hay fecha de estreno. Aparten el próximo 5 de octubre porque a partir de ese día se van a divertir con nunca en exclusiva por Vix".

"Ustedes me vieron totalmente como soy, ahora me van a ver más. Se van a divertir. Yo ya hasta hago el amor con esa cámara que me está siguiendo. Me gusta estar conectada con la gente, Va a estar chido", narra la influencer mientras se muestran clips de su día a día.

"Wendy nos abre las puertas de su vida cotidiana: Los lazos con sus amig@s más cercanos, amor, fama y dinero. El origen y el difícil pasado de Wendy, conviven con ser la ganadora de 'La Casa de los Famosos México'", se lee en la plataforma de streaming.

