Wendy Guevara asegura que quiere ser mamá en el futuro

Han pasado varias semanas desde que Wendy Guevara es el tema de conversación de las redes sociales, y es que no obstante con ganar y posicionarse como una de las favoritas dentro de “La Casa de los Famosos”, ahora llamó la atención de todos al compartir que desea convertirse en madre en el futuro.

Fue durante una entrevista al programa “Siéntese Quien Pueda” en donde Wendy contó que desearía, en algún punto de su vida, ser mamá.

Pero aunque sus anhelos son grandes, lo cierto es que la famosa insistió en que en este momento de su vida le gustaría enfocarse solo en el trabajo.

“La maternidad, yo creo que más adelante. Ahorita quiero trabajar, disfrutar, quiero bailar, hacer reír a la gente, quiero ayudar a mi familiar. Y después de todo y que pase tanto tiempo y diga ‘ya hice algo, logré algo’, después ya quiero tener a alguien, a un bebé que sea mío”.

No obstante con la declaración anterior, Guevara aseguró que para tener a un bebé no se atrevería a “hacerlo con una mujer”, sino que optaría por un vientre de alquiler. “Yo creo que me gustaría más rentar un vientre que adoptar”.

La guanajuatense también dijo que, llegado el momento, no se esperará a tener una pareja estable para ser mamá: “Yo creo que no necesitaría una pareja estable”, señaló. Y finalizó diciendo que le ilusiona tener “una criaturita”.

