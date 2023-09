Wendy Guevara asegura que Babo de Cartel de Santa quiere colaborar con ella

De alguna manera ya nos acostumbramos a escuchar el nombre de Wendy Guevara en las redes sociales, y es que luego de ganar el reality show de “La Casa de los Famosos”, su fama se elevó como la espuma.

Ahora podemos ver a la influencer en múltiples proyectos, y además le han llegado invitaciones para colaborar que ella ni siquiera imaginó, como por ejemplo la que le hizo Babo del Cartel de Santa.

A través de redes sociales, Wendy Guevara reveló que Babo le hizo una propuesta laboral para salir junto a otras figuras del entrenamiento en su próximo video musical.

“Me buscó Babo para que salga en un videoclip. Yo le dije que voy a ver. A lo mejor se me hace, hermanas, aunque sea un agarrón de rea** por ahí. No es una colaboración de música, es para salir en un video musical con Babo. Van a estar más personas, influencers, del medio, como ustedes les quieran llamar. A mí no me gusta llamarme artista ni así, yo soy influencer, soy la chica de YouTube”, explicó Guevara.

Asimismo, Wendy Guevara expresó su interés por hacer el proyecto y conocer al rapero regiomontano; sin embargo, dejó claro que tiene que hacer un espacio en su apretada agenda.

“Sí, pero creo que van a poner los días más… van a ver para que podamos todos y la neta yo sí quiero, es que tengo lleno de trabajo, pero quiero conocer a Babo, quiero echar ped* y mentarnos la madr* porque sé que es muy raza, como muy sencillo” dijo la influencer guanajuatense.