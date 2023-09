Armando, de Yahritza y su esencia, busca aclarar comentario sobre la comida mexicana

Hace algunas semanas, en una entrevista, los hermanos Martínez, quienes conforman la banda Yahritza y su Esencia, ofrecieron una entrevista en la que realizaron desafortunadas declaraciones sobre la comida de nuestro país.

"No me gusta mucho la comida aquí, me gusta más de donde vivimos, allá en Washington tiene una sazón que sí pica y sabe bueno", expresó Armando asegurando que prefería el sazón de la comida de Washington, EU.

Mientras que Jairo mencionó que él sólo comía pollo sin picante.

"Yo soy bien delicado, casi nomás como chicken, como alas que no tengan chile, no me gusta nada de eso. La soda de aquí, no sé si tiene menos azúcar o gas, pero sabe diferente".

Los comentarios ofendieron a sus fans mexicanos, pues consideraron que fue una falta de respeto a nuestra gastronomía, y por ello, su carrera se vio severamente afectada. Perdieron muchos seguidores, y hasta los cancelaron de TikTok y en las presentaciones que tuvieron en nuestro país fueron abucheados.

Recientemente se viralizó un nuevo video en el que Armando busca justificar lo que dijo asegurando que todo fue un malentendido, pues al hablar de la comida de Washington, sólo hacía referencia al sazón de su mamá, que tanto extrañaba.

"Ya tenía un tiempo en CDMX, no conocía a nadie y extrañaba la comida de mi mamá y por eso dije en esa entrevista que prefería la comida de Washington, pero refiriéndome a la de mi mamá, al sazón de mi mamá. Si vas a Washington, en el pueblo donde vivimos, hay mucha gente que vende birria y sí está buena, pero no me refería a eso de Washington, en eso de la comida me refería a la de mi mamá. La cagué y me dicen 'Mr. Washington'".

Sin embargo, no es la primera vez que los hermanos Martinez se disculpan, lo han hecho por redes sociales, durante sus shows y en entrevistas, pero no han tenido éxito en ninguna ocasión y después de salir de tierras aztecas dejaron entrever que no tienen planes de volver durante un tiempo.