Cynthia Rodríguez pide empatía y alto al “hate” por su papel de mamá

Tiene apenas dos meses que Cynthia Rodríguez se convirtieron en padres primerizos, y por supuesto que la noticia mantuvo por nueve meses cautivos a los millones de seguidores que ambos tienen en las redes sociales.

No fue hasta hace apenas dos meses, que la pareja se mostró como nunca en las redes, ya que compartieron una foto de su bebé recién nacido, se dedicaron palabras amorosas y hasta se dejaron fotografiar juntos.

Al respecto, la exconductora de Venga la Alegría es quien se ha encargado de compartir muchos de los detalles de su maternidad, y aunque a muchas personas de su público le han agradecido los tips que da, lo cierto es que existen mujeres que no han tomado para bien dicho contenido.

En palabras de la también cantante, al parecer los comentarios positivos no son lo único que abundan en sus cuentas, también aquellos en donde es criticada, por lo qué, cansada de eso, pidió sobre todo a las mujeres que ya son mamás que dejen los juicios que tienen sobre ella de lado, tengan empatía de su situación y dejen de lado el “hate”.

“Creo que no hay nada peor que una mamá criticando a otra mamá, y no lo digo sólo por los mensajes que me escriben a mí, en general: Que si el parto, que si fue cesárea… que la lactancia si está bien o está mal, si bajas de peso rápido o no, si te recuperas o no pronto. Siento que lo último que debemos hacer es compararnos, de entrada porque cada embarazo, cada bebé, cada posparto es totalmente diferente por las decisiones que tomamos en la vida, por las circunstancias, por el acompañamiento, por todo”, dijo la conductora.

En su mensaje, Cynthia también hizo un llamado a la sororidad, especialmente entre mamás.

“Lo último que debemos hacer es enviarnos energía negativa, al contrario tenemos que armar comunidad entre nosotras, apoyarnos, mandarnos amor, que es lo que más necesitamos en este momento”,

La también cantante se ofreció a dar tips de aquello que a ella le ha funcionado porque “somos una comunidad y me encantaría poder compartirles todo lo que me ha funcionado si en algo les puede servir. Vieron cómo disfruté mi embarazo, el posparto también lo estoy disfrutando, pero ustedes saben el reto que también es, quien ya lo ha vivido, día por día”.

