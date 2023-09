Cristian Castro espera su cuarto hijo junto a una mujer argentina

Cristian Castro a sorprendido a todos luego de que se diera a conocer que por cuarta vez se convertirá en el padre de un bebé producto de la “relación” que tiene con una mujer argentina.

Por los datos que ha compartido el periodista Guillermo Barrios, la mujer con la que Castro espera un bebé, lleva por nombre Maite Barra, y asegura que llevan aproximadamente, dos años de relación.

Asimismo, mencionó que el bebé nacería en abril de 2024, aunque falta confirmación oficial por parte de los involucrados.

De igual manera, el periodista mencionó que, debido a todas las novias que ha tenido el hijo de Verónica Castro, no saben bien quién es Maite.

“Cristian Castro va a ser papá de Maite, que es de Rosario, Argentina. Estamos un poco confundidos porque la realidad es que Cristian es bastante picaflor, no le va a gustar nada a Verónica, pero Cristian no para un segundo. Estuvimos recopilando información y fotografías de sus últimas novias y hay tantas, eso hay que decirlo, hay muchas chicas, entonces no sabemos quién es Maite”, finalizó.

