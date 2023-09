The Rolling Stones, Lady Gaga y Stevie Wonder colaboran en “Sweet Sounds of Heaven”

Muchos quedaron sorprendid@s ante el anuncio de que entre The Rolling Stones, Lady Gaga y Stevie Wonder se hizo una colaboración musical impresionante, la cual lleva por nombre “Sweet Sounds of Heaven”.

Por la información que se tiene se sabe que “Sweet Sounds of Heaven” es parte del segundo sencillo del próximo álbum “Sus satánicas majestades”, Hackney Diamonds, el decimocuarto álbum de estudio de The Rolling Stones.

Asimismo, es el primer álbum de estudio de la banda en 18 años y el primero desde el fallecimiento del baterista Charlie Watts en el 2021.

La nueva canción fue acompañada por un video musical protagonizado por la estrella de Euphoria, Sydney Sweeney, quien canta junto a la canción a bordo de un convertible rojo que se desliza por las calles de Hollywood.

Mick Jagger abre ‘Sweet Sounds of Heaven’, con un verso en el que canta sobre escuchar los sonidos más dulces del cielo caer a la tierra. Lady Gaga lo acompaña a través del segundo verso y coro, en el cual se rehúsan a dejarse vencer: “No puedes tener luz sin un poco de sombra”.

Hackney Diamonds llegará el próximo 20 de octubre, incluyendo colaboraciones con Paul McCartney y Elton John. Además, los fanáticos podrán escuchar dos canciones grabadas con Charlie Watts, antes de su fallecimiento. El álbum también marcará el regreso del bajista original de la banda, Bill Wyman, quien dejó el grupo en los 90s.