Shakira celebra 25 años de '¿Dónde están los ladrones?'

Hace 25 años Shakira publicó su álbum "¿Dónde están los ladrones?", pero nunca imaginó el impacto que tendría.

El disco cuenta con varios temas que se volvieron grandes hits en la trayectoria musical de la colombiana, además de que le mostró al mundo su habilidad al mover las caderas y logró conquistar a cientos de personas.

Temas como "Ojos así", "Inevitable", “Moscas en la casa”, “Ciega, Sordomuda” y “Tú”, la catapultaron en lo más alto consiguiendo ser reconocida a nivel internacional.

Sin embargo, el proceso para realizarlo no fue nada fácil, porque justamente en el aeropuerto de Bogotá le robaron una maleta en la que estaban escritas las canciones que iba a publicar ese año, por lo que tuvo que empezar de cero, por ello lleva el nombre de “¿Dónde están los ladrones?"

"Cuando estaba en un aeropuerto me robaron una maleta y en una de esas maletas estaban mis canciones y no tenía copia, no me acordaba de nada, fue traumático. Estaba a punto de empezar este nuevo álbum (...) estaban todas las canciones sin corregir", dijo en una entrevista con MTV.

"Los ladrones nunca aparecieron, ni las canciones tampoco, fueron nueve meses de trabajo de estudio, de no ver la luz porque en el estudio no hay ventanas", agregó.

El material discográfico se convirtió en esa época en el disco en español más vendido en Estados Unidos, no sólo impulsó la carrera de Shakira, sino que le abrió las puertas de otros mercados a artistas latinos de esa generación.

El impacto del álbum fue tan grande que en 1999, MTV grabó un Unplugged, conformado en su gran mayoría por las canciones de "¿Dónde están los ladrones?", que se convirtió en el primero en español que transmitió la cadena estadounidense en su canal de televisión original.

Shakira mostró su versatilidad que durante toda su carrera la ha caracterizado y la ha mantenido vigente durante tres décadas.

Asimismo este proyecto logró que este 29 se septiembre fuera el Día de Shakira, que la conmemora y celebra los 25 años del álbum que le abrió las puertas a nivel global.