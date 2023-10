Filtran video de Gerard Piqué “pidiéndole perdón” a Shakira

Gerard Piqué se ha convertido en el tema de conversación de las redes sociales y es que comenzó a circular un video en donde se le puede ver pidiéndole perdón a su ex pareja, la cantante Shakira, por haberle sido infiel con Clara Chía.

En el clip, el exfutbolista asegura que: "después de reflexionar mucho me he dado cuenta del error que cometí. Nunca debí haber hecho lo que hice, no debí haber faltado a mi relación con Shakira y mis hijos", y hasta el jugador habla de su situación sentimental: "Mi relación con Clara Chía ha terminado".

El mensaje del ex futbolista del Barcelona, también incluye una declaración de amor a la mamá de sus dos hijos y una propuesta inesperada: "Quiero decirte, Shak, perdón. Te amo Shakira. Eres el amor de mi vida y quiero pedirte que te cases conmigo. Por favor, perdóname Shakira", menciona Piqué en el video.

¿Pensabas que era cierto?, Bueno, lamentamos decirte que el video que circuló en la red es falso, y lo que dijo Piqué en realidad fue producto de la inteligencia artificial.

Al respecto, usuarios de las redes sociales comentaron: "Ni con Inteligencia Artificial le creería", "Dios libró del mal a Shakira. El destino le tendrá un mejor hombre a Shakira. Nada pasa por casualidad", "¡Uy! Es que no lo podía creer. Gracias a Dios nuestra Shakira se liberó de ese hombre y su familia", "El verdadero ya está con las arrugas alborotadas, jajaja", "Ni ella misma se lo cree. ¿Y hasta cuándo van a seguir con esto?", y "Qué mal gusto el que hizo este video de IA”.

