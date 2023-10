Kat Von D deja atrás el ocultismo, se bautiza y se enfoca en “el camino de la luz”

“Siempre se puede cambiar de rumbo”, o al menos esto es lo que se ha dejado claro en muchas de las historias de vida de algunas personas, como por ejemplo la de Kat Von D, quien luego de dedicar gran parte de sus años al estudio y práctica del ocultismo, hace poco tomó la decisión de dejar esa vida atrás y seguir por “el camino de la luz”.

Y es que la también la empresaria sorprendió a todos al compartir en sus redes sociales el momento en que se convertía al cristianismo y de bautizaba en una iglesia.

“Katherine von Drachenberg (su nombre de pila), por tu labor al señor Jesucristo, y en obediencia a su Divino mandato, te bautizo, hermana mía, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”, dijo el pastor antes de sumergirla en el agua. Acto seguido, se dieron un abrazo.

Y al parecer el paso que dio no es reciente, pues desde 2022, la artista nacida en México publicó que se ha estado deshaciendo de un extenso catálogo de literatura sobre brujería y ocultismo, así como de cartas del Tarot.

Según ella, todo lo anterior le estaba provocando una crisis interior, ya que constantemente entraba en “batallas espirituales”, por lo que llegó a un punto en donde solo deseó encontrar “amor y luz” en su camino.

“He revisado toda mi biblioteca y he tirado los libros que no encajan con lo que soy y lo que quiero ser. Siempre he encontrado la belleza en lo macabro, pero llegados a este punto, tuve que preguntarme cuál es mi relación con este contenido. Y la verdad es que no quiero invitar a ninguna de estas cosas a la vida de nuestra familia, aunque vengan disfrazadas en bonitas portadas, acumulando polvo en mis estanterías”.

“De ninguna manera esta publicación está diseñada para menospreciar a nadie si te gustan estas cosas, porque creo que todos estamos en nuestro propio viaje y amo a todos sin importar dónde se encuentren. Pero en este momento, nunca ha sido así. Tengo más claro que se está librando una batalla espiritual y quiero rodearme a mí y a mi familia de amor y luz”, añadió.

