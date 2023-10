Christian Nodal comparte que vive feliz en el campo a lado de Cazzu y su bebé

Christian Nodal está más feliz y pleno que nunca, y es que recientemente compartió con sus millones de fans lo feliz que siente en este momento de su vida.

Y es que como muchos saben, recientemente, el cantante se convirtió en el padre de una bebé.

La llegada de su pequeña, sin duda ha generado muchos cambios en la vida de Nodal, empezando porque se le ve más tranquilo de carácter, más delgado y más sonriente, sobre todo al confesar que irse de la CDMX fue la mejor decisión que ha tomado en los últimos meses.

También puedes leer: Las primeras fotos de Christian Nodal y Cazzu posando junto a su bebé

Ahora el cantante de música regional asegura que está de lo más feliz con Cazzu y su bebé viviendo en campos argentinos.

"Vivo en un campo en donde no se cruza nadie con quien platicar. Mis vecinos están muy lejos…hay una vista preciosa que me encanta. Estoy con Julieta, hacemos de comer juntos, nos sentamos, tomamos unos matecitos. Y las vistas son preciosas, no te puedo explicar cómo se ve el cielo. Ahí nos la pasamos viendo películas juntos. Ahora hago mis compras y yo manejo, no traigo seguridad ni nada de eso”, dijo Nodal.

Quizá te interese: ¡Impresionante! Así luce Christian Nodal tras quitarse varios tatuajes de la cara

El intérprete de “No te contaron mal” también aseguró que su vida ha dado un giro de 180 grados, pues ahora se siente como una persona normal.

“Volvía a sentirme como un humano, si alguien me ve por los tatuajes y veo que se ríen de mí o que no les gustan...me da felicidad”, indicó el cantautor.