Kunno Becker se muestra emocionado ante la noticia de que será papá por primera vez

Luego de un tiempo fuera de los reflectores, Kunno Becker se convirtió en el tema de conversación de las redes sociales, y es que se dio a conocer que el actor se convertirá en papá por primera vez.

Para entrar un poco en contexto y si es que no conoces muy bien a Kunno, él se hizo muy popular en la década de los 2000, pues era uno de los actores juveniles más aclamados y queridos por el público mexicano, al protagonizar telenovelas como “Soñadoras”, “Primer amor a mil x hora”.

Y aunque su destino estaba marcado por el éxito, lo cierto es que en su momento, el joven actor se alejó de los reflectores debido a serios problemas de adicciones y depresión.

Pero ahora que ha retomado su carrera, Kunno asegura que está viviendo una de las mejores etapas de su vida, ya que no solo regresó a la televisión con la serie “Dra. Lucía”, sino que se comprometió y además espera a su primer bebé.

En entrevista para un programa de YouTube, Becker confirmó que junto a su pareja se encuentra en la espera de su primer bebé, el cual asegura será una preciosa niña: "Tenemos 14 semanas. Sé que es niña, no sé por qué”, dijo.

Además, confesó que la paternidad ha llegado a asustarlo, pero la felicidad que siente en estos momentos lo mantiene firme con la decisión de ser el mejor de los padres: "Quiero romper patrones, enseñarle las cosas buenas, las malas. Estoy un poco apanicado, muy contento, pero también sé que traigo una carga genética dura y quiero romper con eso. La idea es ser buen papá, cuidarla, siento que es niña, no sé por qué", agregó.

Kuno también dio algunos detalles sobre la madre de su bebé, con quien, reveló, mantiene una relación desde hace poco más de seis años y se encuentran muy enamorados; sin embargo, dejó claro que prefiere mantener su identidad en privado.

“Estoy feliz y me siento afortunado de encontrar un buen amor, que ha estado para mí. Llevamos seis años. (Ella) Me centra, me aconseja, me mide, me acompaña, le aprendo mucho. Yo la respeto, la quiero, la protejo, se merece como que le pusieran una estatua”, expresó.

