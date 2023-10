¿Paul Stanley y Joely Bernat esperan a su primer bebé? Esto es lo que se sabe

Todo parece indicar que la familia Stanley está creciendo, y es que recientemente circuló la noticia de que Paul y Joely Bernat podrían estar esperando a su primer bebé.

La noticia anterior habría sido dada a conocer por Mich Rubalcava en su programa de YouTube, y algo que sin duda ha llamado la atención es que supuestamente Joely tendría entre 3 y 4 semanas de embarazo.

Cabe descartar que la pareja es bastante sólida y estable, y aunque no han contraído nupcias, lo cierto es que ya viven juntos desde hace seis años.

Relacionado a lo anterior, y una de las posibles razones por las que no han llegado al altar, es porque en varias ocasiones Paul Stanley aseguró que le teme al compromiso, lo cual ha sido una de las principales causas por las que “no ha unido su vida para siempre” a la de Joely Bernat.

Justo por lo anterior es que a muchos internautas sorprende la posible noticia de que se convierta en papá, ya que muchos tienen entendido que eso formaría parte de un compromiso que no pretende asumir.

Michelle Rubalcava mencionó que ha estado investigando y preguntando con personas cercanas a la pareja, quienes hasta el momento no le han dado una confirmación oficial, pues ha recibido respuestas evasivas como: "no sé, no sé".

Sin embargo, asegura que una persona de confianza fue la que le dijo que Joely está embarazada de entre tres y cuatro semanas.

El periodista mencionó que le dijeron que la pareja estaba muy feliz: "Yo me enteré de muy buena fuente que Joely y Paul van a ser papás y les deseo lo mejor del mundo".

Finalmente, Mich envió sus mejores deseos a la familia de Paul y de Joely: "todo lo mejor del mundo, que seguramente, don Paco Stanley va a bendecir este pequeñito que es su nieto y muchas felicidades para la mamá de Paul, para los padres de Joely".

