Wendy Guevara explota contra Ana María Alvarado tras criticarla

Después de que Wendy Guevará triunfará en la Casa de los Famosos y resultara la afortunada ganadora de los 4 millones de pesos, ahora comenzó su propio reality “Wendy, perdida pero famosa”.

Y como todos los contenidos digitales dividió opiniones, sin embargo el comentario de la conductora del programa de espectáculos Ana María Alvarado causó revuelo.

"Vean mis ojos cuando vi el primer capítulo, ¿qué es eso, qué es eso? No, no, no. El reality no está malo, está lo que le sigue. A mi parecer, mal hecho, muy improvisado, muy al aventón. Hacen bien en no verlo, yo vi un cachito porque lo promocionaron mucho. La están poniendo muy alto, y está bien, ganó, todo lo que quieran decir, qué bueno que tenga fama, éxito, pero el sentón va a estar duro, la están sobreexponiendo", dijo.

Ante las negativas declaraciones la influencer aseguró que no la conocía, pero la recordó por trabajar con Gustavo Adolfo Infante, con quien también ya tuvo diferencias.

"¿Quién es Ana María? ¿Qué dijo de mi reality? Hay gente a la que le gusta y gente a la que no, a mí no me gustan unos programas. Ah, ya sé quién es, es la del programa de Gustavo Adolfo Infante.

"Ah, pues si no le gustó qué tiene, ese programa es para mis fans, no para ella. A mí no me gusta su programa aunque haya ido una vez, y creo que ni estaba ella cuando yo fui. La señora es bien argüendera, se dedica al argüende. No le gusta, no me importa, a mí me ha ido muy bien, dicen los de Vix que vamos bien", agregó.

Asimismo, expresó que el programa donde trabaja la comunicadora, ha hablado mal de ella, y que gracias a la gente como ella tienen éxito.

La creadora de contenido aprovechó la transmisión para pedirle a sus seguidores que dejen de consumir ese tipo de programación.

"Le quiero decir a la gente que hagan conciencia, esa gente habla mal de mí, de corriente, de vulgar, de mundo bajo, de todas esas cosas, no me bajan. Tengan cuidado con lo que ven en televisión, los invito a que ya no vean su programa, de verdad, porque si ustedes encuentran a estas personas en la calle les van a hacer el feo", exhortó.

En medio de la polémica la presentadora buscó aclarar la situación y dijo que todo se mal entendió, pues no porque no le haya gustado el nuevo proyecto quiere decir que se haya burlando.

"Yo jamás he dicho que Wendy es corriente, que no tiene estudios, no me he burlado de su origen, siempre he hablado bien de ella. Solo comenté que no me gusta el reality, no me gustó, no me interesó. Ella puede opinar, pero que se informe bien, ni siquiera sabe quién soy. Que no le gusten los programas de espectáculos, está bien.

"No fui despectiva con mis comentarios, solo di mi opinión, todos podemos opinar, todos los que tenemos un trabajo público, estamos expuestos a eso. No sé con quién me confundió", finalizó.