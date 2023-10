El “Sol” de Los Teletubbies se convertirá en mamá y los fans se enternecen

Recientemente, a muchos enterneció la noticia de que Jessica Smith, mejor conocida como el “Sol” de Los Teletubbies se convertirá en mamá de su primer bebé.

Ante el anuncio, muchos usuarios de las redes sociales comenzaron a dejarle comentarios positivos y amorosos a Jessica, quien ahora “tendrá a su propio solecito”.

Cabe estacar que en la actualidad, Smith tiene 28 años, y aunque fue mundialmente conocida por su papel como el “Sol” de Los Teletubbies, lo cierto es que ya lleva varios años alejada de la pantalla chica.

Algo que sin duda enterneció a más de uno en la red, fue la forma en que Jessica dio a conocer que estaba embarazada, pues compartió una ecografía en donde etiquetó a su pareja y escribió: “Cuando dos personas se convierten en tres”.

Jessica Smith está embarazada / Internet

De inmediato, dicha publicación se llenó de comentarios positivos para ella y la pareja, mientras que muchos se mostraron sorprendidos por el paso del tiempo, pero felices por sus logros.

"El bebé sol de los Teletubbies va a tener su propio bebé sol"; "Otro bebé sol, felicitaciones"; y "un bebé sol que iluminará", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Jessica reveló que ella era la bebé de los Teletubbies un año después de entrar a la Universidad de Canterbury a estudiar danza. "Tras celebrar mi 19 cumpleaños, y después de mucha reflexión, he decidido que es hora de que todo el mundo sepa mi secreto. Yo solía ocultarlo, pero después de que mis amigos me aconsejaran hacerlo público, he ganado confianza y lo he dicho. Ahora, todo el mundo dice que puede ver la semejanza que existe entre mi cara y la del bebé de la serie", contó.

