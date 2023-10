Britney Spears cena con J Balvin y Maluma; ¿planean colaboración?

Desde que Britney Spears se deshizo de la tutela ejercida por su padre, en redes comparte que está gozando de las miles de la libertad.

Asimismo, después de oficializar su rompimiento con Sam Asghari, la “Princesa del pop” ha sido vista en diferentes eventos y lugares públicos demostrando que está retomando su vida social.

Pero su más reciente salida ha causado revuelo, pues previo al lanzamiento de su libro de memorias, "The Woman In Me", Spears disfrutó de una cena acompañada de Maluma y J Balvin, en Nueva York.

De acuerdo a Page Six, la artista, de 41 años, se encontraba comiendo sushi en Zero Bond, donde coincidió con los colombianos, quienes al notar su presencia no dudaron en invitarla a sentarse con ellos.

"Los chicos le avisaron y ella y su grupo se unieron. Todos estaban de buen humor. Britney era toda sonrisa y estaba muy feliz de estar de regreso en Nueva York por primera vez en mucho tiempo", dijo una fuente cercana al medio internacional.

La instantánea del icónico fue compartida por “Papi Juancho” en redes sociales.

"¿Quien así como yo en el amor?", puso en la descipción de la imagen.

De acuerdo con los informantes que presenciaron el encuentro los famosos hablaron de música y sobre el libro de la estrella del pop.



Sin embargo, la intérprete de “Toxic”, confesó a través de un video en Instagram que no conocía a los latinos.

“Viaje rápido a Nueva York… No tenía idea de quiénes eran estos muchachos en ese restaurante”, escribió junto a un video que muestra distintos aspectos de la Gran Manzana y una de las imágenes que tomaron durante el “encuentro” que tuvo con los intérpretes de "Qué Pena".

A pesar de todo, los internautas no descartaron que la reunión haya sido planeada y que tanto como Britney como los reguetoneros estén planeando una colaboración.