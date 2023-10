HP Elite Dragonfly G3: pica como abeja y vuela como mariposa

La línea Elite de HP lleva su misión muy clara en el nombre: crear una laptop definitiva que conjunte los mejores componentes con diseño de punta. Y de esta forma, la HP Elite Dragonfly G3 logra ese experto maridaje. Un equipo elegante y ligero, pero con potencia de sobra.

Lo primero que notas de este equipo es su increíble delgadez y peso. Sus materiales satinados dan una agradable experiencia táctil. El teclado está bien distribuido y hasta su puerto USB A viene comprimido (usa una puertilla que se expande) para no aumentar su grosor. El cargador es también ligero con cable recubierto de tela. El único pecado de su aspecto es que su tapa superior es un imán de huellas dactilares.

Desempeño

Su elegante diseño no está peleado con sus componentes. Con 32GB de RAM y un procesador de 12va generación, este dispositivo simplemente vuela. Tareas intensivas como edición de video o gigantescos archivos de Excel no son problema. Puede manejar toneladas de aplicaciones al mismo tiempo y jamás sentirás un retraso. No está diseñada para juegos, pero más de uno puede correrse en configuración media. Su enfoque es la productividad, y en ese rubro tiene un excepcional desempeño. La probamos con una SIM telefónica y nos permitió trabajar hasta donde no teníamos acceso a WiFi. Aunado a todo esto, incluye una paquetería de seguridad que te ayudará a mantener tu trabajo libre de ojos ajenos.

Pantalla y sonido Al principio, la pantalla pareciera algo oscura. Pero esto es parte de los arreglos de seguridad de esta computadora: impidiendo que personajes ajenas se asomen a tu trabajo y documentos. Para el usuario, esto no es aparente al verla de frente. Sin embargo, los mirones se llevarán un palmo de narices al tratar de espiar por los lados. Sus bocinas son potentes pero sin distorsión. Excelente para llamadas sin auriculares o para disfrutar de un poco de música al trabajar. Conclusión Es cierto que la HP Elite Dragonfly G3 es un equipo costoso. Pero lleva el adjetivo de élite bien puesto: es una laptop que deja boquiabierto. Elegancia y portabilidad absoluta con interiores potentes y listos para el trabajo. Vale cada centavo invertido en ella, tanto por su aspecto como su poder. Calificación: 9.5 Por Rolando Vera