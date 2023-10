Danna Paola defiende a Samadhi Zendejas de Horacio Pancheri; esto dijo

La mañana de este jueves 19 de octubre, Samadhi Zendejas expuso un mensaje que Horacio Pancheri le envió "por error", en respuesta a una de sus historias de Instagram. En el texto, el argentino, la llamó despectivamente: "Ver…, que es fea, eh".

Fue a través de un video en donde la actriz reaccionó a los comentarios del actor.

"Estoy aquí arreglándome para sentirme más linda, un poco más bonita, que es algo que no todo el mundo piensa y es respetable, por ejemplo, Horacio Pancheri. Hoy amanecí con un mensaje de Horacio insultándome, usó una palabra que jamás me atrevería a mencionar, diciendo que soy una mujer fea", confesó en el clip.

Tras leerlo el famosos argumentó que no era para ella, pero para ella significó una forma de agresión contra todas las mujeres.

"Yo respeto tu opinión y sé que ese mensaje se lo querías mandar a alguien más, pero en este momento en el mundo, con todo lo que está pasando, ¿qué tan positivo es compartir este tipo de cosas?, por comentarios como el tuyo, muchas mujeres que se reprimen y no se sienten bonitas", agregó.

Asimismo aprovechó para exhortar a sus seguidoras a hacer caso omiso a comentarios como el de Pancheri.

"Yo he tratado, durante todos estos años que me siguen, demostrar que siendo auténtica, que siendo tú, puedes ser hermosa, que no necesitan seguir un estereotipo. Hay que tener mucho cuidado a quién le damos voz. A mis mexicanas que me siguen, siéntase hermosas, que nada ni nadie les diga qué es la belleza, porque ustedes son bellas. Te mando muchas bendiciones, Horacio, y gracias a toda la gente que me sigue".

Horas más tarde, el también modelo publicó un pequeño comunicado en redes para disculparse con la actriz. Aseguró que su cuenta de Instagram fue hackeada, y que por ello le mandaron esa lamentable respuesta .

"Samadhi: EI mensaje que recibiste desde mi cuenta de IG no fue escrito ni enviado por mí, fui hackeado, perdí el control de esa cuenta en absoluto.

"Las personas que me conocen, saben que soy incapaz de emitir cualquier comentario que genere discursos de odio, por lo que reitero que jamás me expresaría de esa forma bajo ninguna circunstancia. Respeto a todas las mujeres, por ende te respeto y respeto tu carrera", aclaró

Les dejo este comunicado por aquí ya que no puedo entrar a mi instagram. pic.twitter.com/qMtIXtU14t — Horacio Pancheri (@PancheriHoracio) October 19, 2023

Ante su comunicado, los internautas lo tacharon de falso y mentiroso y aseguran que usó una excusa muy tonta para justificarse, lo que no le perdonan.

Danna Paola, también se hizo presente en los comentarios, y defendió a su amiga Samadhi, con quien trabajó en “Atrévete a soñar” en 2009. Recalcó que la excusa de Pancheri es imperdonable, y muy decepcionante.

"Ja! La vieja confiable … Independiente de tu 'excusa', poco creíble, escudarte en lugar de pedir una disculpa, alimenta que más hombres como tú sigan creyendo que decirle 'fea' a una mujer es correcto. Decepcionante tu reacción…", externó.