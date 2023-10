Josh Peck de Drake & Josh estuvo a punto de interpretar a Edward Cullen

Fue en 2008, cuando la película de “Crepúsculo” se hizo mundialmente famosa. Sus protagonistas, Kristen Stewart y Robert Pattinson se convirtieron en una de las parejas ficticias y reales más queridas y además, aclamadas por el público internacional.

Sin embargo, ¿qué pasaría si te contáramos que por poco, Robert Pattinson se quedaba sin el protagonismo?

Sabemos que lo anterior es difícil de creer, pero eso iba a ser una posibilidad, ya que Josh Peck de “Drake y Josh” estuvo a punto de interpretar a Edward Cullen.

Resulta que el actor de Nickelodeon audicionó para interpretar al ya famoso vampiro de la franquicia “Crepúsculo”.

"Recuerdo que era como ¿2006? ¿7?", recordó Josh al invitado Taylor Lautner durante el episodio del 23 de octubre de su podcast Great Guys. "Dijeron, 'Audiciona para esta película, Crepúsculo, está basada en un libro y será genial'. Así que le envío mi cinta para Edward. Un mes después, estoy con mi mánager y me dice, Está entre tu y tres muchachos, estás cerca'".

A lo que el famoso actor continuó, riendo, "Yo digo, '¿En serio?' Ni siquiera me había hecho una abdominoplastia todavía, y pensé, 'No hay manera. Tiene que estar tan sin camisa que eso no va a suceder'. Alerta de spoiler, no lo obtuve".

Y hasta el día de hoy, Josh todavía no puede creer lo cerca que estuvo de conseguir el papel. Como señaló, "Pero recuerdo que cuando vi a R-Patz interpretando este papel pensé, '¿En qué clase de maldito mundo estaban? ‘Bueno, esto es lo que estamos pensando, ¿Chris Hemsworth o Stanley Tucci?' ¿Qué carajo? ¡Imposible!".