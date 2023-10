¿Michelle Salas y Danilo Díaz en crisis después de su boda?

Michelle Salas tuvo una boda de ensueño en Italia y ahora disfruta de su luna de miel, por ello se ha mantenido alejada de sus redes sociales.

Fue a través de un extenso comunicado en donde explicó a sus seguidores el porqué de su ausencia, pero este desató algunas dudas sobre su reciente matrimonio.

"Si me conoces sabes de sobra y si no, te cuento que soy un poquito peculiar y un tanto perfeccionista cuando se trata de compartir momentos como estos. Ya que son momentos personales que solo yo sé cómo los viví. Y la verdad es que cómo decidí curar y escoger todo el contenido yo misma, me está costando un poquito más de tiempo y trabajo de lo normal.

"Uno porque estoy en mi luna de miel en la cual tengo que estar presente y dos porque no tengo señal alguna en este teléfono la mitad del tiempo si estoy afuera del hotel. Pero bueno, esa ya es otra historia que también les contaré más adelante".