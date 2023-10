Adele admite estar “desesperada por tener otro bebé”

Adele se llevó la atención completa de los usuarios de las redes sociales, y es que confesó que está “desesperada por tener otro bebé”.

Cabe destacar que la cantante abrió su corazón y confesó lo anterior con el público que asistió a uno de los conciertos que ofreció en Las Vegas.

Al parecer su instinto maternal se habría despertado una vez más, luego de que viera al médico que le ayudó a dar a luz a su hijo Angelo, de 11 años.

“Eché un doble vistazo y él está aquí. Estoy desesperada por tener otro bebé, Colin (el médico que le ayudó a dar a luz a su bebé), maldita sea, así que podría llamarte. Mi hijo cumplió 11 hace un par de semanas y ya no es un bebé, es una locura”.

“No quiero que todo el mundo sepa quién ha visto mi interior. Me empieza a doler un poco el útero. Es como, 'Bebé, bebé, bebé'. Necesito un bebé, necesito un bebé”, dijo emocionada la artista.

Adele, vestida como Morticia Addams, rompió a llorar mientras cantaba When We Were Young de su álbum 25.

Finalmente, la cantante comparte a Angelo (su hijo), de su matrimonio de tres años con Simon Konecki y ha dicho que está "lista para volver a ser madre pronto".

