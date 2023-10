Shakira cambia la letra de 'La Bicicleta' para no nombrar a Piqué

Shakira sorprendió el fin de semana a Carlos Vives durante el concierto que el cantante ofreció en Miami.

La barranquillera apareció en el escenario justo cuando Vives estaba cantando “La Bicicleta”, exitoso tema que tienen juntos, pero lo que llamó la atención fue la modificación que la artista le hizo a la letra para no mencionar a Gerard Piqué.

Cuando los colombianos lanzaron la colaboración, la intérprete de “Monotonía” estaba muy enamorada del exfutbolista por lo que lo menciona en una de las estrofas.

"Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona después no querrá irse pa' Barcelona", la frase fue cambiada por "ese tipo".

“Te quiero Carlos Vives… Ha estado en los momentos más difíciles de mi vida… Siempre me llamaba para preguntarme cómo estaba, cuando me separé, todos los días ‘¿Cómo estás?’, no puedo hacer menos”, contó la famosa, quien confesó que era algo que nunca había hecho en lo que lleva de carrera artística.