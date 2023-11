Revive el Preshow y la alfombra roja de LOS40 Music Awards Santander 2023

¡Ha llegado la noche más emocionante! Este viernes, por fin, celebramos LOS40 Music Awards Santander 2023 en donde reunimos a los mejores artistas del panorama nacional e internacional para inundar el país de música, sorpresas y sobre todo, de galardones que reconocen el trabajo de los que han marcado la diferencia en el último año.

Lee también: Todo lo que debes saber sobre el Preshow de LOS40 Music Awards Santander 2023 con YouTube

LOS40 Music Awards Santander 2023 se celebran este viernes 3 de noviembre, en el WiZink Center de Madrid y, además de contar con un cartel único en el que no faltan Take That, Feid, Ozuna, Loreen, Manuel Turizo, Tom Odell, Aitana, Ana Mena, Lola Índigo, David Bisbal, Camilo y Young Miko, entre muchos otros, como ya viene siendo tradición, no serán los únicos que veremos en el escenario.

Antes de disfrutar de la gala, no te pierdas aquí en directo el Preshow en el que los amantes de la música pop y urbana pueden disfrutar de la alfombra roja, entrevistas exclusivas y las actuaciones de Iñigo Quintero y Darell.

Quintero, el artista número 1 global en todas las plataformas con su Si No Estás estará en la gran fiesta de LOS40, promete no dejar a nadie indiferente. Por su parte Darell, creador de canciones como Otro Trago, Asesina o Velitas, será también protagonista de nuestro programa especial de alfombra roja para interpretar una canción muy especial. Y todo ello, acompañados de algunas de las caras más queridas del universo de LOS40.

Esta noche, en LOS40, tienes una cita con el programa de alfombra roja presentado por la locutora y dj de LOS40 España Cris Regatero y por Pame Voguel, una de las caras más conocidas de LOS40 México.

En distintos sets y puntos de la alfombra David Álvarez, Jesús Taltavull y Félix Castillo para no perderse nada de lo que pasa con los artistas que la recorren.

Lee también: Con un beso en pleno escenario, Nicki Nicole y Peso Pluma confirman su romance

Como ha sucedido en ediciones anteriores con artistas como Álvaro Soler, Beret, Miriam Rodríguez, Natalia Lacunza, este 2023, la XVIII edición de LOS40 Music Awards no defraudará y ofrecerá, además de las actuaciones confirmadas en su cartel, dos actuaciones en exclusiva para todos aquellos que están en directo desde YouTube disfrutando el Preshow. ¡La de Iñigo Quintero y Darell!