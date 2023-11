Hisense Mini LED U7K: pensado para el público gamer

Las consolas de nueva generación (como el Xbox Series X y la PS5) pueden darnos opciones gráficas que los televisores tradicionales no aprovechan. Una de ellas, es una tasa de actualización superior a los 60 cuadros por segundo. La Smart TV Hisense Mini LED U7K aprovecha el máximo potencial de estás consolas y la PC, ofreciendo una tasa de hasta 144 cuadros. ¿Cómo se traduce esto a un ambiente de videojuegos de nueva generación?

Especificaciones

Resolución 4K

Tamaños: 50" - 55" - 65" - 75"

Sonido Dolby Atmos

Tecnología de color Quantum Dot

Tasa de actualización: hasta 144Hz

1 puerto HDMI 2.1

HDR

Actualización Variable ultraprecisa (VRR)

AMD Free Sync Premium Pro

Diseño

Como dice el refrán: si no está roto, no lo arregles. Aquí Hisense apuesta por sobriedad y eficiencia de espacio. A pesar de lo delgada de la pantalla, es posible moverla con facilidad ya que su peso está bien distribuido. Los soportes inferiores son sólidos y fáciles de armar. No es espectacular, pero es un diseño efectivo y bien logrado.

Calidad de imagen Las imágenes son nítidas y bien definidas. Cuando veíamos contenido 4K, ya sea en series o juegos, se aprovechaba bien el formato. Donde nos queda a deber un poco es en el brillo. A comparación con otros televisores, sentimos que podría tener colores más vivos. El contraste en HDR es bueno, aunque en algunos contenidos se sentía un poco oscuro. Pero lo que falta en los colores, lo compensa con su velocidad. Probar videojuegos en su puerto HDMI 2.1 te lleva a una nueva experiencia. Conjuntar gráficos 4K con tasa de actualización de 120Hz (aunque el panel puede llegar a 144, es a menor resolución que 4K) te da el ambiente definitivo de juego. Claro, requerirás de una PC de la más alta gama para disfrutarlo. Definitivamente hace que tu inversión valga la pena. Sonido Sus bocinas son nítidas y potentes. En series de acción o incluso escuchando música, este televisor te da ese punch auditivo. Cada efecto de sonido llega con potencia y claridad. Un excelente sonido sin una barra especializada. Interfaz Cuenta con Google TV, y apreciamos que no se le ha agregado una capa adicional como otros fabricantes. Esto permite que te muevas en sus menús de forma rápida y sin retrasos. Es fácil encontrar todo tu contenido y sus sugerencias resultan interesantes y apegadas a tus gustos. Conclusión El televisor Hisense Mini LED U7K presenta un excelente balance entre calidad y precio. Está 100% diseñado con los gamers en mente y les provee de la rapidez de tasa de actualización que buscan. Es cierto que podría mejorar un poco lo vivo de sus colores y contraste, pero su velocidad remedia estos pequeños factores. Si cuentas con una PC o consola lo suficientemente potente, hazte un favor y conéctala a este televisor. Calificación: 8.5 Por Rolando Vera Periodista, creador de contenido, dibujante y experto en Retail de videojuegos a nivel internacional. Colaborador de Meristation y Los 40 Principales desde 2017, reseñando gadgets y videojuegos; y creando contenido en streaming. Ha formado parte de los equipos de Publimetro, IGN Latinoamérica y Bitme en Televisa. En su experiencia comercial ha trabajado con compañías como GameStop, Target, así como Best Buy y Wal-mart en 3 países (México, EE.UU. y Canadá). Además es analista de mercado para el segmento de videojuegos en reportes internacionales como Circana (antes NPD) en EE.UU. y Canadá, GFK en el Reino Unido y Games Sales Data en Francia . Actualmente ocupa el puesto de National Account Manager para México y Latinoamérica de la compañía de accesorios de videojuegos Performance Designed Products. Sus anteriores experiencias laborales fueron en Planeación, Compras, Marketing y Producción en Wal-Mart de México y Centroamérica, Danone, Unilever y Procter & Gamble.