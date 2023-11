Bellakath dice que estuvo a punto de morir por una cirugía estética

Recientemente, Bellakath se puso en la mira de las redes sociales, y es que abrió su corazón y confesó a todos sus seguidores que estuvo a punto de morir luego de someterse a una cirugía estética.

La intérprete de “Gatita” contó todos los detalles de lo que vivió en el podcast del actor español Juan Frendsa, y ahí sorprendió a todo el público al contar que casi pierde la vida por tanta sangre que perdió.

“Me operé toda, o sea me hice el busto, lipo, todo y las pompis, pero era muy complicado porque perdí mucha sangre. Entonces sí, estuve a punto de ya irme con ‘papá Dios’”, comentó la cantante de reguetón.

En la plática con el español, Katherinne Huerta, mejor conocida como Bellakath, dijo que se le nubló la vista y sentía la sensación “de que ya se iba a ir”. Incluso, lo describió como algo “de película”.

“Pero sí fue algo como complicado, porque yo te juro que como en las películas, que se te nubla la vista, así yo sentía que ya me iba a ir. Y de repente me empiezan a llegar llamadas, pero yo no veía, o sea literal mi vista estaba nublada, o sea eso no te puede pasar, ¿sabes? Veía borroso, como cuando tu cámara se empaña”.

A pesar de lo que le pasó, Bellakath considera que, si en esa ocasión no murió, fue porque tiene un propósito. “Creo que todavía tenía yo una misión en esta vida y era hacer perreo, era ser Bellakath, porque todavía no era yo Bellakath cuando me pasó eso”, aseguró.

No obstante con las confesiones anteriores, Bellakath reveló cuál ha sido la razón por la que se ha sometido a tantas cirugías estéticas.

“Al principio mi primera operación sí fue como: ‘La gente que está en tele tiene que estar bien’ ¿Sabes? Yo era una tabla, entonces dije: ‘Me voy a poner un poquito de pompis, un poquito de aquí, un poquito de allá’, como para caber (en la tele). Yo estaba muy chiquita, tenía como 20 años y ahí fue donde me comencé a operar”.

