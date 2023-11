Alistan película basada en 'The Legend of Zelda'

Sony Pictures y Nintendo están dando un paso audaz en el mundo de las adaptaciones cinematográficas de videojuegos al financiar una película live action de "The Legend of Zelda".

El cineasta Wes Ball, conocido por su trabajo en "Maze Runner", dirigirá la película; mientras que Derek Connolly, guionista de éxitos como "Jurassic World", está a cargo de la adaptación del guion, según informó el medio internacional Deadline.

La franquicia de videojuegos "The Legend of Zelda", creada por los japoneses Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka, ha cautivado a los jugadores desde su lanzamiento en 1986.

La historia sigue al guerrero elfo Link y la princesa Zelda mientras luchan por salvar la tierra de Hyrule de las garras de Ganon, un malvado señor de la guerra convertido en Rey Demonio.

La película será producida por Miyamoto, director representante y miembro de Nintendo, y Avi Arad, presidente de Arad Productions, quien ya ha dejado huella en adaptaciones.

Aunque la fecha de lanzamiento aún no ha sido anunciada, este proyecto promete llevar a los fanáticos de "The Legend of Zelda" una experiencia mágica y llena de aventuras en la pantalla grande.