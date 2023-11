Jared Leto escala el Empire State Building | VIDEO

Jared Leto nuevamente se adueñó de la atención de todos… ahora, por escalar una parte del exterior del icónico Empire State Building.

Lee también: Ricardo Montaner le dice adiós a los escenarios



Leto, de 51 años, subió al edificio, ubicado en Nueva York, con la finalidad de promocionar la próxima Seasons World Tour, de su banda Thirty Seconds to Mars, programada para 2024.

"A decir verdad, estaba más emocionado que nervioso. Pero tengo que ser honesto, fue muy, muy difícil. Fue mucho más difícil de lo que pensé que sería", dijo en entrevista con Today.

El actor y cantante escaló desde los pisos 86 al 104 del Empire State Building, ascendiendo a una altura de casi mil 300 pies, convirtiéndose en la primera persona en subir legalmente a la cima de este famoso rascacielos.

"Ver salir el sol contemplando la ciudad significó mucho para mí. Desde que era niño, Nueva York representaba el lugar al que ibas para hacer realidad tus sueños.

"Y cuando era niño, quería ser artista, y Nueva York era el lugar al que venías para ser artista. Y el Empire State Building siempre fue ese símbolo para mí", agregó Leto.

Durante su ascenso, el protagonista de "Morbius" utilizó todo su equipo de escalada y cuerdas de seguridad para garantizar su protección en caso de que perdiera el agarre.

"Llegué a la cima y solo decía: vi a mi madre en la ventana del piso 80 y fue una agradable sorpresa", sostuvo Leto.

Lee también: ¿Black Panther tiene una maldición? Esta es la teoria

La próxima gira de Thirty Seconds to Mars es en apoyo de su último disco "It's The End Of The World But It's A Beautiful Day".