Claptone y la fiesta The Masquerade en la CDMX

Uno de los genios detrás de la máscara de Claptone, no escatimó en ofrecer una de las mejores fiestas del año. Fue en el Parque Bicentenario, al norte de la CDMX, donde miles de asistentes se dieron cita. Un desfile lleno de máscaras, sombreros, y luces, fue el que empezó a adornar el parque.

Muy al estilo europeo. Un espacio verde, rodeado de puestos de bebidas y alimentos; y al fondo un escenario enorme, eran el marco perfecto para The Masquerade.

The Masquerade y su antesala

En punto de las 20:00 horas, la fiesta comenzaba. El Dj holandés, Ferreck Dawn, empezó a calentar los motores; al ritmo de dance y electrónica. El parque aún no lucía al 100% de su capacidad; será que el público quería llegar más que recargados, pues nos esperaba una gran noche.

Una hora después, el dúo capitalino, Tom & Collins, hacía acto de presencia. Sin duda, el proyecto mexicano se ha posicionado dentro de la industria electrónica a nivel mundial. Durante una hora y media, tiempo en que el público ya acaloraba el recinto, Tom & Collins, presentaron su mejor set.

Otra de las grandes sorpresas, fue Lee Foss. El aclamado Dj norteamericano, fue de lo mejor de la noche. El proyecto electrónico llevó al clímax al público con temas como: "My Humps", "Electricity", "Reverse Skydiving", y más.

Finalmente, cerca de las 12:00 am, la disc jockey, Nora en Pure, ya con un parque abarrotado, se disponía a dar el último show antes de Claptone. La productora sudafricana presentó un show lleno de energía. Sus temas que ya se volvieron un clásico como: "Come with me", "Tears in your eyes", "Saltwater", fueron parte del festejo.

La hora de The Masquerade

Cerca de la 1:30 de la mañana, llegaba el momento estelar. El enmascarado dorado, ya pisaba el escenario. La euforia era total, y Claptone iniciaba el show. El DJ alemán brillaba debajo de una máscara gigante en la parte superior de escenario.

Un set de dos horas se convirtió en una de las mejores fiestas del año en la CDMX. Temas como "Heartbeat", "Before I Lose my mind", Under the Moon, "Queen of ice" y el ya clasico, "No Eyes", fueron parte de este gran set.

El baile y la adrenalina se desbordaban en cada rincón del Parque Bicentenario. ¿Y podría ser mejor? Claro que sí. Para darle un sello único a este show, todos los asistentes ya lucían sus máscaras doradas, tal cual la de Claptone. Y es que, durante la presentación, regalaron estos antifaces dorados. Sin duda, una experiencia única.

B2B: Claptone y Tom & Collins

Para cerrar con broche de oro, el estelar de la noche, y el dúo mexicano, estuvieron juntos en un mismo escenario. Los mejores temas de ambos proyectos sonaban como nunca. Temas de Tom & Collins, con el toque house de Claptone. Un cierre espectacular, de un show de más de ocho horas, donde el público dejó hasta el último aliento en la pista de baile.

