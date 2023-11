Denisse Guerrero de Belanova aclara cuál es la relación que tiene con la “India María”

Denisse Guerrero sigue siendo el tema de conversación de las redes sociales, y es que desde que reapareció, ella misma es quien se ha encargado de ir disipando varios de los rumores que se suscitaron durante sus 5 años de ausencia.

Uno de esos rumores y que incluso fue de los más sonados, fue la idea de que María Elena Velasco, mejor conocida como la “India María” era la madre de la vocalista de Belanova.

Y por mucho tiempo esa idea se mantuvo en la mente de muchas personas, sin embargo, ahora que Denisse regresó ha podido aclarar todo.

De hecho, aclararlo fue importante para la cantante, ya que se especuló que una de las razones por la que se había alejado de los escenarios fue porque su supuesta madre había fallecido en 2015.

La intérprete de "Rosa Pastel" tuvo un encuentro con la prensa durante el evento de Women of the Year de la revista Glamour, en donde dejó claro que la "India María" no es su mamá.

"No es mi mamá, y no es mi papá, la otra vez subí una foto de mi mamá. Estoy idéntica a mi madre, yo me imagino que como todas las mexicanas, obviamente yo tengo raíces mexicanas y puedo tener un parecido con la señora (India Maria), créanme que yo sé que esta señora superculta, superpreparada, pero no es mi mamá. O sea, mi mamá es de Mochis, yo soy de Mochis", dijo la cantante.

"Admiro a la señora, pero no es mi mamí", dejó en claro la artista.

Asimismo, la cantante aseguró que tampoco era hija de Raúl Velasco como se había dicho. "Raúl Velasco, pues tampoco es mi papá", aseguró en medio de risas.

