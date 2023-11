Rosalía y Rauw Alejandro “se lanzan indirectas” en los Latin Grammy

Aunque la historia entre Rosalía y Rauw Alejandro terminó hace unos meses, lo que pasó entre ellos y la nueva vida que llevan cada quien por su lado, sigue dando de qué hablar.

Y un ejemplo claro de lo anterior, fue lo que sucedió recientemente en la entrega de los premios Latin Grammy, y es que como muchos saben, se dieron cita grandes personalidades de la música, entre los cuales no pudieron faltar Rosalía y Rauw.

También puedes leer: ¿Rosalía y Jeremy Allen White tienen un romance?

Era cuestión de tiempo para que la expareja se volviera a ver las caras, y porqué no, puede que hasta hayan aprovechado dicho evento para lanzarse un par de indirectas enfrente de todos los asistentes a la premiación.

De acuerdo a los fanáticos de los artistas, ambos aprovecharon su presencia en el escenario para mandar un mensaje sobre su ruptura.

Por un lado, la cantante española apareció en la alfombra roja derrochando estilo y sensualidad con un vestido ajustado-transparente en color negro, y el momento revelador llegó cuando llegó el turno de su presentación, ya que hizo el cover de la canción "Se nos rompió el amor", uno de los temas clásicos de la fallecida Rocío Jurado, el cual es considerado como uno de los himnos de despecho y desamor.

Quizá te interese: Rosalía reaparece tras su ruptura con Rauw Alejandro

Como si esto no fuera suficiente, la intérprete hizo un cambio a la letra original de la canción, pues incluyó las frases: “No duró este amor por mucho tiempo” y “Se nos rompió el amor de tanto usarlo o de no usarlo”. Fue por esta motivo que los admiradores de la artista comenzaron a decir que se trataba de una indirecta para su exnovio, que se encontraba en medio del público, no obstante, no captaron la reacción del cantante.

Rauw Alejandro aún sufre

Por el otro lado estuvo Rauw Alejandro, quien también se subió al escenario para interpretar un cover, no obstante, la canción no pudo quedar mejor para aquel momento, ya que prestó su voz para el sencillo "Se Fue", de Laura Pausini. Durante su participación, el reguetonero no pudo ocultar que este tema era importante para él, ya que en algunos videos se puede notar como estuvo al borde de las lágrimas.

Te recomendamos: ¡La sigue amando! Rauw Alejandro le escribe canción a Rosalía