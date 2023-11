Jared Leto sorprende a fans al saltar del techo en concierto de 30STM

El segundo día del Festival Corona Capital 2023 estuvo lleno de momentos especiales para los miles de asistentes, sin embargo, uno de los más impactantes fue el salto que se aventó Jared Leto desde el techo del escenario, durante la presentación de su banda Thirty Seconds to Mars.

El sábado 18 de noviembre, Thirty Seconds to Mars se presentó en el escenario Corona Cero ante miles de fanáticos que esperaban ansiosos su show. La banda arrancó interpretando sus éxitos "Walk On Water" y "Up In The Air", mientras el público los recibía con gritos de emoción y euforia.

Pero el momento cumbre llegó cuando, de pronto, Jared Leto apareció en las pantallas, subido en el techo del escenario. Sin pensarlo dos veces, el vocalista se lanzó al vacío en un impresionante salto, cayendo ileso sobre el mismo escenario ante la mirada atónita de los espectadores.

Vestido con un jumpsuit plateado y lentes oscuros, Leto demostró la adrenalina y el carisma que lo caracterizan. Este tipo de acrobacias y cercanía con el público es parte de lo que ha consolidado su fama como frente de 30 Seconds to Mars.

El concierto, que tenía una duración programada de 1 hora 20 minutos, de las 22:40 a las 24:00 horas, terminó 20 minutos antes de lo previsto, cerca de la media noche. El repertorio incluyó otros éxitos como "This is War" y "The Kill".

Aunque con una duración más corta, el show cumplió las expectativas de los fans, que corearon y bailaron los temas desde el inicio. Incluso algunos lucían disfraces alusivos a la banda y sus icónicos videos musicales.

El Corona Capital significó la oportunidad perfecta para este reencuentro con los seguidores mexicanos, quienes quedaron más que satisfechos con la energía y cercanía de Leto y compañía sobre el escenario.

El salto de Jared Leto desde varios metros de altura fue, sin duda, el momento más espectacular y arriesgado del show, que quedó para el recuerdo no sólo de los asistentes al festival, sino de todos sus fanáticos alrededor del mundo.

Las redes sociales se inundaron rápidamente de videos y fotos del osado salto, que se convirtió en tendencia y en una muestra más de la impresionante performance que Thirty Seconds to Mars ofreció en su regreso triunfal a los escenarios mexicanos.