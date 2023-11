La Noche Inolvidable con The Cure: Desde el Corona Capital 2023

Qué noche tan extraordinaria fue el cierre del Corona Capital 2023 con la aparición majestuosa de Robert Smith, el líder de The Cure, en el escenario principal. Desde el instante en que vislumbré su presencia, las cámaras capturaron su agradecimiento hacia la audiencia, aunque se notaba cierta aprensión cuando tomó el micrófono.

El concierto se extendió por dos horas con 15 minutos, mayormente compuesto por canciones de rock alternativo que permitieron la improvisación de cada músico. Esto transformó el espectáculo en una experiencia experimental y progresiva, en la que el tiempo parecía detenerse ante la genialidad musical.

También puedes leer: Robert Smith de The Cure está furioso por los elevados precios para su concierto

A sus 64 ños, presencié a un Robert estático, limitado a cantar en su posición, sin movimientos enérgicos, pero con la mirada fija en su guitarra. Sin embargo, su destreza en la muñeca derecha para los solos, como en "Fascination Street", fue impresionante.

El concierto se tornó más experimental, con largos pasajes instrumentales, lo que llevó a algunos asistentes a retirarse, pero los fanáticos más leales aguardaron pacientemente y obtuvieron su recompensa.

Inolvidable fue el show de The Cure en el Corona Capital 2023

Después de un falso final con la desaparición momentánea de la banda del escenario, Robert retomó el tono de voz inicial y complació a la multitud con los hits esperados. "Friday I'm in Love", "Just Like Heaven" y "In Between Days" marcaron la euforia, mientras que "Boys Don't Cry" fue el cierre anhelado.

Quizá te interese: Gorillaz ya estrenó su canción con Robert Smith de The Cure

Desde aquellos que lucían atuendos alusivos a The Cure hasta aquellos que recientemente descubrieron su música, todos disfrutaron, brincaron y corearon las canciones, creando un momento inolvidable.

Al finalizar "Boys Don't Cry", presencié a Robert agradecer con una reverencia hacia el público, con un gesto tierno y palabras esperanzadoras: "Gracias, México, nos volveremos a ver". Esa frase avivó la ilusión de futuros conciertos de la banda en solitario en estas tierras.

El cierre del Corona Capital 2023 fue un compendio de emociones, una experiencia única donde la música de The Cure resonó en el corazón de todos, desde los nostálgicos hasta los recién llegados a su sonido inigualable.

Te recomendamos: The Cure prepará 3 álbumes nuevos para este 2019 ¡Gracias Robert Smith!