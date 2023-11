El Apoteósico Final del Corona Capital 2023

¡Qué día tan increíble fue el cierre del Corona Capital 2023 en la Ciudad de México!, he tenido el privilegio de vivir de cerca la emoción y la energía que inundaron el Autódromo Hermanos Rodríguez en el tercer y último día del festival. Fue una jornada llena de música, nostalgia y momentos inolvidables que marcaron a toda una generación.

El punto culminante del festival fue, sin duda, la actuación magistral de The Cure. Robert Smith y su banda nos llevaron en un viaje musical de dos horas y media, interpretando clásicos como "Pictures of You", "In Between Days" y "Just Like Heaven". Desde los temas más alegres hasta los más oscuros, nos sumergimos en la esencia única de esta icónica banda con canciones como "A Forest", "Lullaby" y "Disintegration". El cierre con "Friday I’m in Love", "Close to Me", "Why Can't I Be You" y "Boys Don't Cry" fue sencillamente espectacular.

El escenario Vans vibró al ritmo de The Chemical Brothers, quienes demostraron su dominio en la música electrónica durante una hora y media, haciendo que el público bailara y coreara éxitos como "Hey Boy, Hey Girl", "Go" y "Free Yourself". Fue una experiencia inmersiva y electrizante.

Una Crónica Inolvidable

Noel Gallagher's High Flying Birds nos regaló un show memorable, aunque con una broma agridulce para los fanáticos de Oasis. A pesar de ello, el repertorio que incluyó temas como "Little by Little", "The Masterplan" y el cierre emotivo con "Don't Look Back in Anger" nos hizo revivir la nostalgia de los años 90.

Pero no solo las leyendas brillaron en el escenario, también hubo espacio para nuevas revelaciones como Arlo Parks, quien cautivó con su suave indie pop, y Suki Waterhouse, deslumbrando con su presencia y talento. Ladytron desde Liverpool y la explosiva energía de Off! también dejaron huella en este día inolvidable.

El Corona Capital 2023 fue un tributo a la generación X y a los old millennials, recordándonos la época dorada del rock en inglés. La música, los momentos compartidos y la diversión fueron el alma de este festival.

