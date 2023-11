Confirma Adele su matrimonio secreto con Rich Paul

Luego de varias especulaciones, Adele confirmó que se ha casado en secreto con Rich Paul.

La cantante británica, conocida por éxitos como "Hello" y "Someone Like You", reveló la noticia durante la grabación del programa cómico inglés Alan Carr.

Alan Carr preguntó a la audiencia si alguien se había casado recientemente, a lo que Adele respondió con una sonrisa: "¡Sí, yo lo hice!".

La sorprendente revelación confirmó las sospechas que habían circulado desde que la cantante comenzó a referirse al manager deportivo como "su esposo" en entrevistas anteriores.

La relación entre Adele y el agente deportivo Rich Paul comenzó en 2021, poco después de que la cantante finalizó su proceso de divorcio con Simon Konecki.