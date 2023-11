Brad Pitt reacciona de forma inusual al mensaje filtrado de su hijo adoptivo

Brad Pitt podría no ser un padre ejemplar, y es que recientemente su hijo Pax Jolie Pitt hizo algunos comentarios sobre su padre, los cuales podrían no son nada agradables de asimilar.

Y es que Pax aseguró que el actor es una persona “horrible y despreciable”, argumentando que ni con él ni con sus hermanos tuvo consideración y empatía, al punto de que todos le temen cuando llegaban a estar cerca.

"¡Feliz Día del Padre a este imbécil de clase mundial! Una y otra vez sigues demostrando que eres una persona horrible y despreciable", escribía en las redes sociales. "No tienes ninguna consideración ni ninguna empatía hacia tus cuatro hijos menores de edad, que tiemblan de miedo cada vez que están en tu presencia", continúa diciendo Pax, refiriéndose entonces a Zahara, de 18 años, Shiloh, de 17, y los mellizos Vivienne y Knox, de 15 años.

"Nunca entenderás el daño que le has hecho a mi familia porque eres incapaz de hacerlo" añade el joven. "Convertiste la vida de tus personas cercanas en un infierno constante. Podrás decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero algún día la verdad saldrá a la luz. Así que feliz Día del Padre, maldito ser humano horrible”, termina diciendo Pax, quien ilustra este mensaje con una fotografía del actor recogiendo el Oscar a Mejor actor de reparto por su papel en Once Upon A Time... In Hollywood.

Al respecto de lo dicho por su hijo adoptivo, Brad estaría sintiéndose en una situación “deprimente y frustrante”, pues de acuerdo a lo que le comentó a una fuente cercana, todo lo que dice Pax estaría alejado de la verdad.

"Es simplemente desafortunado que la gente siga intentando involucrar a los niños en las cosas", dijo la fuente al medio. "Han sido siete largos años y es lamentable que la gente plantee innecesariamente cuestiones de un pasado tan lejano... y no tome en consideración el impacto que tiene en toda la familia", agregó.

