Passenger anuncia la edición 10º aniversario de “Life’s For The Living”

Passenger visitó la cabina de El Bruch y nos presentó una nueva colección con una de sus canciones más queridas, "Life's For The Living," la cual hizo en colaboración con el trovador Foy Vance.

El álbum ha sido completamente regrabado y totalmente reimaginado por Passenger, quien infunde estas canciones con otra década de experiencia y sabiduría.

A pesar de los cambios, Passenger conservó todo el espíritu y alma del original, dándoles nueva vida a estos adorados clásicos. Musicalmente, más rico, vocalmente más poderoso y brillando con una belleza audaz, 'All The Little Lights' brilla más que nunca.

El álbum cuenta con la colaboración especial de Foy Vance, Gabrielle Aplin, Nina Nesbitt y su viejo amigo y compañero de giras Ed Sheeran