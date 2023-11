Revelará JLo detalles íntimos de su vida con álbum y filme

Jennifer Lopez está lista para abrir su corazón con su próximo proyecto monumental: “This Is Me... Now”, en el cual explorará su vida amorosa a través de la música y el cine.

Lopez subió un tráiler en redes sociales, donde se le observa sentada frente al fuego y arrojando una carta mientras dice: “Cuando era niña, cuando alguien me preguntaba qué quería ser cuando fuera grande, mi respuesta siempre fue... enamorada”.

“This Is Me... Now”, el álbum y la película, se lanzarán el 16 de febrero de 2024, marcando el noveno álbum de estudio de la artista y su primer lanzamiento en casi una década.

De acuerdo a un comunicado, el filme ofrece la verdad detrás de los titulares que han rodeado la vida personal de JLo, presentando una reinvención musical narrativa e íntima.

"A diferencia de todo lo que hayas visto de Jennifer Lopez, 'This Is Me ... Now: The Film' es una reinvención musical narrativa, íntima, reflexiva, sexy, divertida, fantástica y altamente visual de su vida amorosa públicamente escudriñada", señala el comunicado.

El proyecto es dirigido por Dave Meyers y coescrito por López, Matt Walton y Affleck, se transmitirá exclusivamente en Prime Video.

El sencillo principal, "Can't Get Enough", está programado para el 10 de enero de 2024 y ya está disponible para pre-guardar en todas las principales plataformas de transmisión.