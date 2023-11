Alex Hoyer se defiende y dice que no está con Danna Paola por interés

Danna Paola y Alex Hoyer son una de las parejas más populares del último año, y es que se han convertido en un modelo a seguir para muchos, ya que a pesar de las dificultades que han pasado, dimes y diretes, siguen más juntos que nunca.

Y es que, relacionado a lo anterior, al parecer mucho ha sido lo que ha tenido que pasar Alex Hoyer para que no le afecten los comentarios que le hacen respecto a que solo está con Danna por interés.

Al respecto, hace poco el cantante dio la cara y decidió defenderse, pues se harto de las suposiciones y chismes, argumentando que la gente puede pensar lo que quiera, pues el está convencido de lo que él es y lo que tiene con la intérprete de “Oye Pablo”.

Al parecer el límite de Hoyer se rompió luego de que comenzó a recibir comentarios negativos por haberse ido de vacaciones con su novia a Sevilla.

Y es que varios usuarios escribieron que si pudo viajar a la región fue sólo porque su pareja tiene los medios para llevarlo, debido a que el cantante ha tenido mucho menos éxito que ella.

Sin embargo, a Alex le tiene sin cuidado de lo que se diga de él, por lo que aseguró que no tenía ninguna respuesta ni explicación que darle a las personas malintencionadas:

"Nada, no les respondería nada. Cada quien es libre de opinar lo que quiere y de opinar lo que ve, a mí esos comentarios no me preocupan en lo absoluto, ya también tengo muchos años dedicándome a esto y, desde que comencé, he recibido comentarios muy negativos, no es nada nuevo, no es nada que me estrese, no les diré nada; nunca les he respondido ni les voy a responder, cada quien tiene derecho a tener su opinión", destacó.

